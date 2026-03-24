La ASEP iniciará proceso para traer un tercer operador móvil

En el mes de mayo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) iniciará el proceso de precalificación para un tercer operador de telefonía móvil, el cual podría durar alrededor de siete meses. De cumplirse el cronograma, la licitación se llevaría a cabo en diciembre de 2026, según informó Zelmar Rodríguez, administradora general de la entidad.

Según la institución buscan incorporar un tercer operador para mejorar la competencia y ofrecer más opciones a los usuarios ya que solo dos empresas operan en Panamá: Tigo y Más Móvil.

Asimismo, detalló que “para el mes de mayo se iniciará con todo el proceso de precalificación que podrá demorar alrededor de siete meses. Si todo sale bien, a finales de diciembre de 2026 realizaremos la licitación para el tercer operador móvil y puede que para el tercer trimestre de 2027 se pueda entrar en operación”.

“Esto representa un atractivo para la presencia de un tercer operador que mueva aún más el mercado de competencia con un abanico de opciones para los clientes”, señaló la funcionaria.

Rodríguez destacó que las condiciones del mercado resultan atractivas para nuevos participantes. “Según cifras de la ASEP al cierre de 2025, el país cuenta con más de cinco millones de líneas móviles activas. De ese total, el 79% corresponde a usuarios de prepago (alrededor de cuatro millones de líneas), mientras que el 21% pertenece al segmento pospago (aproximadamente un millón de líneas)”.