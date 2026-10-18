La Cámara de Comercio destaca que mantener la economía activa también es ayudar

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, indicó que mantener la actividad económica en marcha también es una forma de apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto, al generar empleos, ingresos y recursos que contribuyen a la recuperación del país.

Barría Pino señaló que, mientras las comunidades afectadas necesitan ayuda para recuperar su infraestructura y reactivar sus actividades, las zonas con menores afectaciones deben continuar trabajando. En ese sentido, destacó la importancia de mantener las empresas abiertas, los empleos activos y las inversiones en marcha para contribuir a la recuperación nacional.

En ese contexto, resaltó la importancia de la realización de World of Coffee Panama 2026, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en el Panama Convention Center y reunirá a compradores, productores, expositores, profesionales y visitantes de la industria internacional del café de especialidad.

De acuerdo con el empresario, “el evento generará movimiento en sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio, al tiempo que reafirmará la capacidad de Panamá para organizar encuentros internacionales y recibir visitantes”.

Asimismo, destacó que “la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) escogió a la CCIAP como socio para desarrollar esta actividad, en reconocimiento a su experiencia y capacidad para organizar eventos de talla mundial”. Según Barría Pino, “esta confianza también refleja las condiciones de infraestructura, conectividad y talento con las que cuenta el país”.

Además, como parte de la iniciativa solidaria, la SCAP y la CCIAP donarán un porcentaje de sus ganancias del evento a la Cruz Roja Panameña para contribuir a la atención de las comunidades afectadas por el terremoto. También se habilitarán espacios para que los participantes y visitantes puedan realizar donaciones directas.

Barría Pino sostuvo que la recuperación requiere tanto del apoyo a las comunidades afectadas como de la continuidad de las actividades económicas en las zonas que pueden seguir trabajando, invirtiendo y recibiendo visitantes.

En ese sentido, destacó que mantener las empresas operativas, conservar los empleos y atraer inversiones permite generar oportunidades y fortalecer la capacidad del país para ayudar a quienes más lo necesitan.