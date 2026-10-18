La Cámara de Comercio destaca que mantener la economía activa también es ayudar

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, indicó que mantener la actividad económica en marcha también es una forma de apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto, al generar empleos, ingresos y recursos que contribuyen a la recuperación del país.Barría Pino señaló que, mientras las comunidades afectadas necesitan ayuda para recuperar su infraestructura y reactivar sus actividades, las zonas con menores afectaciones deben continuar trabajando. En ese sentido, destacó la importancia de mantener las empresas abiertas, los empleos activos y las inversiones en marcha para contribuir a la recuperación nacional.En ese contexto, resaltó la importancia de la realización de World of Coffee Panama 2026, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en el Panama Convention Center y reunirá a compradores, productores, expositores, profesionales y visitantes de la industria internacional del café de especialidad.De acuerdo con el empresario, 'el evento generará movimiento en sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio, al tiempo que reafirmará la capacidad de Panamá para organizar encuentros internacionales y recibir visitantes'.Asimismo, destacó que 'la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) escogió a la CCIAP como socio para desarrollar esta actividad, en reconocimiento a su experiencia y capacidad para organizar eventos de talla mundial'. Según Barría Pino, 'esta confianza también refleja las condiciones de infraestructura, conectividad y talento con las que cuenta el país'.Además, como parte de la iniciativa solidaria, la SCAP y la CCIAP donarán un porcentaje de sus ganancias del evento a la Cruz Roja Panameña para contribuir a la atención de las comunidades afectadas por el terremoto. También se habilitarán espacios para que los participantes y visitantes puedan realizar donaciones directas.Barría Pino sostuvo que la recuperación requiere tanto del apoyo a las comunidades afectadas como de la continuidad de las actividades económicas en las zonas que pueden seguir trabajando, invirtiendo y recibiendo visitantes.En ese sentido, destacó que mantener las empresas operativas, conservar los empleos y atraer inversiones permite generar oportunidades y fortalecer la capacidad del país para ayudar a quienes más lo necesitan.