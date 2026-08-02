La Cámara de Comercio impulsa el emprendimiento con nuevo bootcamp

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) destacó que mantiene su apuesta por fortalecer el ecosistema emprendedor del país a través de programas de capacitación, acompañamiento y espacios de conexión para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que representan el 96% del tejido empresarial panameño.

La organización recordó que desde 2021 creó la categoría de Miembro Asociado Emprendedor para integrar a quienes inician un negocio y, desde 2023, organiza el Congreso de Emprendimiento, cuya cuarta edición busca acompañar a los participantes desde la idea de negocio hasta su formalización.

Como parte de esta iniciativa, el próximo 5 de agosto realizará el Bootcamp para Emprendedores: De la Idea al Negocio, en su sede, donde espera reunir a más de 200 emprendedores. La jornada incluirá capacitaciones sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios, herramientas para emprender y orientación para la formalización empresarial.

La CCIAP indicó que el evento contará con la participación de instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa), el Municipio de Panamá, el Municipio de San Miguelito, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Caja de Seguro Social (CSS), la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), con el fin de acercar los servicios públicos a los emprendedores.

El presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, señaló que el objetivo es consolidar un ecosistema donde emprender sea un proceso acompañado, con acceso a mentorías, capacitación, financiamiento y una ruta más sencilla hacia la formalización, impulsando así el crecimiento económico del país.