La Cámara de Comercio llama a reforzar la prevención tras el terremoto

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre las autoridades, las empresas y la ciudadanía para mejorar la respuesta ante futuras emergencias, tras el terremoto registrado este viernes, 9 de octubre.

En un pronunciamiento firmado por su presidente, Aurelio Barría Pino, el gremio expresó su solidaridad con las familias y empresas afectadas en Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, y señaló que la prioridad debe ser proteger la vida, atender a los damnificados y garantizar la seguridad de la población.

La CCIAP informó que mantiene comunicación con el Gobierno Nacional para coordinar la ayuda que puedan ofrecer sus miembros a las comunidades afectadas. Asimismo, instó a las empresas a brindar flexibilidad a sus colaboradores para atender a sus familias, verificar las condiciones de sus instalaciones y aplicar sus planes de contingencia.

El gremio también destacó la importancia de evaluar los protocolos de seguridad y evacuación durante esta emergencia, con el propósito de identificar debilidades y realizar los ajustes necesarios. En ese sentido, recordó que el Tercer Simulacro Nacional de Evacuación, previsto para el 12 de octubre, fue suspendido ante la situación.

Barría Pino también señaló que la movilidad durante una emergencia requiere especial atención, debido a la necesidad de facilitar el traslado seguro de los trabajadores y garantizar el paso de los equipos de respuesta.

La Cámara reconoció las acciones del Gobierno Nacional y las gestiones del Ministerio de Economía y Finanzas ante organismos financieros internacionales para obtener recursos destinados a la atención y recuperación. Además, pidió que estos fondos se utilicen de forma transparente y coordinada, según las necesidades identificadas.

Finalmente, el gremio exhortó a la población a seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y consultar fuentes oficiales. También reiteró que la preparación, la coordinación y la responsabilidad compartida son fundamentales para fortalecer la capacidad de respuesta del país ante futuras emergencias.