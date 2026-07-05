La Cámara de Comercio pide acelerar proyectos y fortalecer el empleo

Con el inicio del tercer año de la administración del presidente José Raúl Mulino, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) hizo un llamado a convertir los avances de gestión en resultados concretos que impulsen el crecimiento económico y mejoren la calidad de vida de la población.

En un pronunciamiento de su presidente, Aurelio Barría Pino, el gremio reconoció los esfuerzos realizados durante los primeros dos años de gobierno para fortalecer la confianza, ordenar las finanzas públicas, reactivar proyectos de infraestructura y promover una agenda enfocada en la inversión, el empleo formal y la competitividad.

La CCIAP sostuvo que, de cara a esta nueva etapa, será prioritario dinamizar sectores como la construcción, el turismo, el comercio y el agro, al considerar que estas actividades tienen un impacto directo en la generación de empleo y en la economía nacional.

Además, el gremio planteó la necesidad de desarrollar programas de capacitación técnica que permitan preparar mano de obra para las grandes obras de infraestructura previstas para 2027. Según indicó, anticiparse a esa demanda facilitará la conexión entre la inversión pública y privada con nuevas oportunidades laborales.

En su mensaje, la organización también afirmó que el país debe acelerar la ejecución de proyectos, simplificar trámites, modernizar los servicios públicos y fortalecer sectores estratégicos para mejorar la productividad y atraer inversiones.

Asimismo, destacó que la educación, la salud, el acceso al agua potable, la seguridad, la infraestructura y la formalización laboral deben mantenerse entre las principales prioridades nacionales, ya que, además de responder a necesidades sociales, contribuyen a la competitividad del país.

En lo institucional, la Cámara de Comercio consideró indispensable una coordinación efectiva entre los órganos Ejecutivo y Legislativo para avanzar en la aprobación e implementación de iniciativas de interés nacional, siempre respetando la separación de poderes y la independencia de las instituciones.

Finalmente, el gremio reiteró su disposición de colaborar con las iniciativas que promuevan el crecimiento económico, la inversión, la generación de empleo y el fortalecimiento de la competitividad, al señalar que el tercer año de gobierno representa una oportunidad para consolidar la confianza y acelerar la ejecución de acciones en beneficio del país.