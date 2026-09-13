La canasta básica en Coclé presenta variaciones de hasta B/. 51.21 entre comercios, según Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó durante agosto de 2026 un levantamiento de precios en establecimientos de Aguadulce, Natá, Penonomé y Antón.

El comparativo incluyó 50 productos de consumo habitual: carnes, pollo, pescado, embutidos, arroz, pastas, panes, vegetales, frutas, granos, aceites, lácteos, huevos, azúcar, café, jugos y condimentos. Los resultados muestran que el costo total cambia de forma significativa según el establecimiento. Penonomé registró la mayor disparidad, con montos que oscilan entre B/. 284.06 y B/. 335.27. Le siguen Natá, con rangos de B/. 322.27 a B/. 327.93; Aguadulce, de B/. 300.45 a B/. 308.28; y Antón, entre B/. 317.37 y B/. 318.20.

Además de la oscilación en el monto global, el informe detectó diferencias sustanciales en alimentos individuales entre los comercios evaluados. Por ello, la Acodeco recomienda comparar precios antes de adquirir los productos como una estrategia para optimizar el presupuesto familiar. La institución aclaró que las cifras corresponden a las fechas de verificación y pueden fluctuar debido a ajustes de costos, disponibilidad o promociones, por lo que el informe es de carácter informativo y no evalúa calidad ni servicio.

Para maximizar el ahorro, el entidad sugiere a los consumidores consultar los informes publicados, revisar el precio y la cantidad por unidad de medida, verificar las condiciones de las promociones y cotizar en distintos comercios antes de decidir.