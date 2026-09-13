La CCIAP destaca pasantías como vía para enfrentar el desempleo juvenil

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, indicó que una de las principales prioridades del gremio es impulsar el empleo formal, especialmente entre los jóvenes.'En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá tenemos una obsesión: el empleo. Empleo formal y, sobre todo, empleo para los jóvenes', señaló Barría Pino.El líder del gremio manifestó que 'en Panamá, más de 113 mil jóvenes entre 15 y 29 años están desocupados, mientras que la tasa de desempleo juvenil alcanza el 19.9%, casi el doble de la tasa nacional de 10.4%.Ante este escenario, el presidente de la CCIAP destacó el respaldo del gremio a la Ley de Pasantías, al considerar que permite abrir oportunidades para que los jóvenes adquieran experiencia laboral.'Una pasantía bien regulada no sustituye empleo; prepara para el empleo', afirmó Barría Pino, quien resaltó que la normativa establece condiciones como 'una remuneración mínima de B/.450 mensuales, seguro, tutor o mentor, funciones formativas y certificación de la experiencia'.Asimismo, destacó que 'la ley busca evitar que las pasantías sean utilizadas para reemplazar puestos permanentes y permitir que los jóvenes obtengan una credencial que facilite su ingreso al mercado laboral'.Barría Pino también se refirió a la implementación de la normativa y a la plataforma de registro de pasantes presentada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) ante empresas y gremios.'La Ley ya está. El reglamento también. Ahora toca hacer que funcione', sostuvo el presidente de la CCIAP, al señalar que el reto ahora es ampliar la participación del sector privado y convertir las pasantías en una oportunidad real de acceso al empleo.