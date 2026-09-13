La CCIAP destaca pasantías como vía para enfrentar el desempleo juvenil

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, indicó que una de las principales prioridades del gremio es impulsar el empleo formal, especialmente entre los jóvenes.

“En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá tenemos una obsesión: el empleo. Empleo formal y, sobre todo, empleo para los jóvenes”, señaló Barría Pino.

El líder del gremio manifestó que “en Panamá, más de 113 mil jóvenes entre 15 y 29 años están desocupados, mientras que la tasa de desempleo juvenil alcanza el 19.9%, casi el doble de la tasa nacional de 10.4%.

Ante este escenario, el presidente de la CCIAP destacó el respaldo del gremio a la Ley de Pasantías, al considerar que permite abrir oportunidades para que los jóvenes adquieran experiencia laboral.

“Una pasantía bien regulada no sustituye empleo; prepara para el empleo”, afirmó Barría Pino, quien resaltó que la normativa establece condiciones como “una remuneración mínima de B/.450 mensuales, seguro, tutor o mentor, funciones formativas y certificación de la experiencia”.

Asimismo, destacó que “la ley busca evitar que las pasantías sean utilizadas para reemplazar puestos permanentes y permitir que los jóvenes obtengan una credencial que facilite su ingreso al mercado laboral”.

Barría Pino también se refirió a la implementación de la normativa y a la plataforma de registro de pasantes presentada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) ante empresas y gremios.

“La Ley ya está. El reglamento también. Ahora toca hacer que funcione”, sostuvo el presidente de la CCIAP, al señalar que el reto ahora es ampliar la participación del sector privado y convertir las pasantías en una oportunidad real de acceso al empleo.