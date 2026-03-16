La CCIAP renueva junta directiva con Aurelio Barría Pino al frente

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) eligió a la nueva junta directiva que del gremio para el periodo 2026-2027, la cual tomará posesión el próximo 18 de abril.

El empresario Aurelio Barría Pino fue electo como presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) para el período 2026-2027.

Durante su primer discurso, Barría Pino expresó que, entre sus principales objetivos, está el fortalecimiento del propósito de la Cámara de Comercio en promover, conectar y defender a la empresa privada, siempre en función del bienestar nacional. “Se impulsará el desarrollo de misiones comerciales para atraer inversiones al país y facilitar que los empresarios panameños exploren nuevos mercados internacionales”, reveló.