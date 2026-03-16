Economía

La CCIAP renueva junta directiva con Aurelio Barría Pino al frente

La unta directiva electa estará conformada por 32 personas: el presidente, directores y sus suplentes, y el presidente saliente

La CCIAP renueva junta directiva con Aurelio Barría Pino al frente
ML | Aurelio Barría Pino - Presidente Electo 206-2027
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ML | Fernando Arango Meneses
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ML | Ernesto Orillac
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ML | Ana Lucrecia Tovar de Zarak
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ML | Lilia Liu
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ML | Mario A. Rodríguez S.
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ML | Mario A. Rodríguez S.
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ML | Juan Andrés Navarro
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ML | Agustín de la Guardía
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ML | Ashok Nandwani
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ML | Rousana M. Espino G.
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ML | Aminta Orillac
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ML | Gustavo Taft
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ML |Manuel Berrocal
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ML | Romy Aued
La CCIAP renueva junta directiva con Aurelio Barría Pino al frente
ML | Wendy Sagel
Redacción Metro Libre
16 de marzo de 2026

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) eligió a la nueva junta directiva que del gremio para el periodo 2026-2027, la cual tomará posesión el próximo 18 de abril.

El empresario Aurelio Barría Pino fue electo como presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) para el período 2026-2027.

Durante su primer discurso, Barría Pino expresó que, entre sus principales objetivos, está el fortalecimiento del propósito de la Cámara de Comercio en promover, conectar y defender a la empresa privada, siempre en función del bienestar nacional. “Se impulsará el desarrollo de misiones comerciales para atraer inversiones al país y facilitar que los empresarios panameños exploren nuevos mercados internacionales”, reveló.

Se definieron los liderazgos de las 15 camaritas, quienes integrarán la máxima instancia del gremio 2026-2027.
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CCIAP
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Aurelio Barría Pino
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