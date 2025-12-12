La Contraloría iniciará auditorías en municipios y las juntas comunales

ML | La Contraloría General de la República informó que, inició el proceso para emitir las resoluciones correspondientes que permitirán poner en marcha las auditorías financieras sobre todos los recursos transferidos a municipios, juntas comunales y consejos provinciales, incluyendo partidas, subsidios y demás fondos estatales desde el 1 de julio de 2024 hasta la fecha.

La entidad indicó que “el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pidió a la Contraloría la elaboración de nuevos lineamientos, métodos y sistemas contables que fortalezcan el control del gasto público y mejoren los mecanismos de rendición de cuentas en los gobiernos locales”.

En un comunicado detallaron que “en cumplimiento de su mandato constitucional y de lo establecido en la Ley 32 de 1984, Orgánica de la institución, procederá a desarrollar estas acciones con rigor técnico, independencia y total transparencia”.

Destacan que “su propósito es claro: proteger los recursos del Estado, garantizar la trazabilidad de cada balboa público y asegurar que los fondos destinados a las comunidades se utilicen correctamente y en beneficio de la ciudadanía”.