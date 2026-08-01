La Lotería Nacional y la DGI realizan operativo contra la venta ilegal de lotería en Veraguas

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) y la Dirección General de Ingresos (DGI) infromaron que realizaron un operativo interinstitucional en distintos puntos comerciales de Santiago de Veraguas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas vigentes y detectar prácticas ilegales que afectan los ingresos del Estado y los programas sociales.

Durante la jornada, los equipos de ambas instituciones inspeccionaron comercios denunciados por la comunidad por presunta venta clandestina de productos de la Lotería, así como por incumplimientos relacionados con la facturación fiscal, como la falta de entrega de facturas a los clientes.

Por parte de la DGI, se verificó el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la emisión de facturas fiscales, el uso correcto de los equipos autorizados de facturación, la declaración y pago de impuestos, además de la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Mientras que la LNB inspeccionó posibles irregularidades en la comercialización de productos oficiales y levantó actas a billeteros sorprendidos vendiendo chances y billetes a precios superiores a los establecidos. Estas acciones serán evaluadas para determinar las sanciones administrativas correspondientes.

La LNB y la DGI reiteraron que continuarán trabajando de manera coordinada para fortalecer la economía formal, combatir la evasión fiscal y garantizar que los recursos provenientes de la lotería legal continúen destinados a programas de beneficio social para los panameños.