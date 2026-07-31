La nueva Banca en Línea de Caja de Ahorros: más funciones, mayor seguridad y una experiencia diseñada para facilitar el día a día

La nueva plataforma digital integra soluciones de pago, fortalece la seguridad y permite realizar más gestiones desde el celular o la computadora, sin necesidad de acudir a una sucursal.

La banca digital continúa evolucionando para responder a una realidad cada vez más conectada. Hoy, los usuarios esperan poder administrar sus finanzas de forma rápida, sencilla y segura, desde cualquier lugar y a cualquier hora.

Con ese objetivo, Caja de Ahorros presentó su nueva Banca en Línea Personal, disponible en versión web y aplicación móvil, una plataforma completamente renovada que incorpora nuevas funcionalidades, mayor autonomía para los clientes y uno de los ecosistemas digitales más completos de la banca panameña.

La nueva solución forma parte del proceso de transformación tecnológica que impulsa la institución para ofrecer una experiencia más moderna, intuitiva y segura a sus más de 650 mil clientes.

Un solo lugar para realizar más gestiones

Uno de los principales cambios es la posibilidad de realizar muchas más operaciones sin necesidad de visitar una sucursal.

Desde la nueva plataforma, los usuarios podrán abrir cuentas de ahorro, consultar movimientos, realizar transferencias nacionales e internacionales, pagar servicios públicos y privados, efectuar recargas, administrar sus tarjetas de crédito y gestionar distintos trámites que anteriormente requerían atención presencial.

Entre las funcionalidades disponibles también se incluyen la emisión de cartas de referencia bancaria e intereses hipotecarios, la activación de tarjetas de crédito y la personalización del PIN para tarjetas Visa y Mastercard.

“Queremos que nuestros clientes tengan una experiencia más simple, donde puedan resolver la mayoría de sus necesidades desde su celular o computadora, de forma rápida, simple y segura”, explicó Aldo Ariel Ríos, Gerente Directivo de Innovación y Transformación de Caja de Ahorros.

La primera banca con un ecosistema de pagos integrado

Uno de los aspectos más innovadores de la nueva plataforma es la integración de distintos métodos de pago dentro de un mismo entorno digital.

Caja de Ahorros se convierte en la primera entidad bancaria del país en ofrecer dentro de su Banca en Línea la integración con Yappy, Kuara y ACH Xpress, permitiendo que los usuarios gestionen distintas alternativas de pago sin cambiar de plataforma.

Esta integración busca simplificar la experiencia del cliente y facilitar el uso cotidiano de los servicios financieros.

Autoafiliación: comenzar es más sencillo

Otra de las novedades es el proceso de autoafiliación digital.

Los nuevos clientes podrán registrarse directamente desde la aplicación o el sitio web, siguiendo un proceso guiado e intuitivo, sin necesidad de acudir a una sucursal para habilitar el servicio.

Quienes ya utilizaban la versión anterior de la Banca en Línea únicamente deberán descargar la nueva aplicación y realizar nuevamente su registro utilizando el usuario que ya poseen, siguiendo unos sencillos pasos.

El proceso fue diseñado para facilitar la transición hacia la nueva plataforma y garantizar que los clientes puedan aprovechar todas las nuevas funcionalidades.

Más seguridad para proteger cada transacción

La seguridad ocupa un lugar central dentro de esta evolución tecnológica.

La nueva plataforma incorpora autenticación mediante biometría, recuperación segura de contraseña y la posibilidad de elegir el método para autorizar transacciones, utilizando token o validación biométrica, según la preferencia del usuario.

Estas herramientas fortalecen la protección de la información y reducen riesgos asociados al acceso a las cuentas. Además, la plataforma fue desarrollada sobre estándares tecnológicos modernos que garantizan disponibilidad, continuidad operativa y protección de los datos.

“La innovación debe ir siempre acompañada de confianza. Por eso hemos fortalecido los mecanismos de seguridad para ofrecer una experiencia moderna sin comprometer la protección de nuestros clientes”, destacó Ríos.

Una plataforma pensada para seguir creciendo

La nueva Banca en Línea forma parte de una estrategia más amplia de transformación digital que continuará incorporando nuevas soluciones durante los próximos años.

Caja de Ahorros trabaja actualmente en el desarrollo de Omnicaja, una plataforma que integrará todos los canales de atención para ofrecer una experiencia más personalizada y consistente entre sucursales, web, aplicación móvil y otros puntos de contacto.

Así mismo, avanza en la implementación de una infraestructura tecnológica que permitirá mejorar el análisis de información, reducir tiempos de respuesta y desarrollar productos y servicios cada vez más alineados con las necesidades de los clientes.

A esto se suma el desarrollo de una nueva banca digital para empresas y comercios, que ampliará el ecosistema de soluciones digitales de la institución.

Tecnología para hacer más fácil la vida de las personas

Para Caja de Ahorros, la innovación no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino en ofrecer soluciones que aporten valor a la vida cotidiana de las personas.

Con 92 años de trayectoria, la entidad mantiene su compromiso de acercar los servicios financieros a más panameños, fortaleciendo la inclusión financiera y evolucionando al ritmo de las necesidades de sus clientes.

La nueva Banca en Línea representa un paso importante dentro de ese objetivo: ofrecer una experiencia más simple, segura y conectada, donde cada funcionalidad contribuya a que administrar las finanzas personales sea una tarea cada vez más fácil.