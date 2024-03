La reunión de la OMC cierra con un fracaso de las negociaciones sobre pesca y agricultura

La reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) concluyó el sábado con un fracaso de las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca y la agricultura, los dos temas centrales de esta conferencia celebrada en Abu Dabi.

La 13ª Conferencia Ministerial puso de manifiesto las profundas divisiones existentes entre los 164 países miembros de la organización, en un contexto de tensiones geopolíticas que amenazan el comercio mundial.

“Voy a concluir con una cita atribuida a Winston Churchill, que dijo, y cito: “El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el valor de continuar”, declaró la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

“Hemos trabajado duro esta semana, hemos conseguido algunas cosas importantes y no logramos completar otras”, afirmó.

El presidente emiratí de la cita, Thani Al Zeyoudi, reconoció las limitaciones en la rueda de prensa de clausura.

“A pesar de nuestros esfuerzos, no logramos ponernos de acuerdo sobre algunos textos de gran importancia para muchos de nuestros miembros”, declaró Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de los Emiratos.

- Acuerdo sobre el comercio electrónico -

La OMC es el único organismo internacional que dirime las reglas de comercio entre los países y requiere el consenso de todos sus miembros para sellar un pacto. En la cita sólo se logró un acuerdo de último minuto sobre el comercio electrónico.

“Aunque se haya salvado el comercio electrónico, podemos hablar de una crisis en la OMC”, señaló una fuente cercana a las discusiones, que duraron cinco días.

En 2022, la OMC alcanzó un primer acuerdo para prohibir los subsidios a la pesca llamada INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada), la pesca de bancos sobreexplotados y la pesca de altura no reglamentada, con algunas excepciones para los países en desarrollo.

Los diplomáticos en la sede de la OMC en Ginebra lograron un borrador de acuerdo que contemplaba flexibilidad y ventajas para los países en desarrollo.

Pero algunos miembros, especialmente India, exigieron más concesiones, incluidos periodos de transición concedidos a los países en vías de desarrollo que otros consideran demasiado largos.

El acuerdo sobre la agricultura se perfilaba complejo en un momento en que protestas del sector han sacudido Europa e India, y generado preocupación dentro de los gobiernos.

Los negociadores intentaron aprobar un texto que enumerara los temas que merecen un debate más profundo, pero se toparon con la exigencia de India de que las medidas temporales adoptadas por la OMC sean sustituidas por normas permanentes, por ejemplo para regular el almacenamiento público de inventarios agrícolas.

La cita ministerial logró un acuerdo para salvar una moratoria de los derechos de aduana para las transferencias digitales, que se prorrogó otros dos años.

Esta moratoria se ha prorrogado de manera regular desde 1998, cuando los países miembros de la OMC acordaron por primera vez no imponer derechos de aduana a la transmisión electrónica de productos digitales.