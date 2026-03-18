Economía

La Secretaría de Energía anuncia aumento en los precios de los combustibles

La Secretaría de Energía anuncia aumento en los precios de los combustibles
afp
Redacción Web
18 de marzo de 2026

La Secretaría de Energía anunció un incremento de $0.198 centavos por litro en la gasolina de 95 octanos, $0.18 centavos en la de 91 octanos y de $0.307 en el diésel bajo en azufre.

Estos precios se mantendrán vigentes desde el viernes 20 de marzo hasta el 3 de abril de 2026.La institución explicó que el incremento es el resultado del comportamiento del mercado internacional de hidrocarburos y de las recientes tensiones geopolíticas.

”Comprendemos que este incremento impacta directamente a las familias panameñas, al transporte y a la dinámica diaria de la economía. Panamá importa el 100% de los combustibles que consume; por lo tanto, estos ajustes responden a referencias internacionales sobre las cuales el país no tiene control”, expresó la Secretaría.

El Gobierno detalló que mantendrá un monitoreo permanente del mercado y velará por el abastecimiento continuo a nivel nacional, para asegurar que no falte producto en el país.

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