La UE revisa a la baja (1,2%) su previsión de crecimiento para la zona euro en 2026

La Comisión Europea rebajó el lunes su previsión de crecimiento económico de la zona euro para 2026, hasta el 1,2% frente al 1,4% anterior, debido a las tensiones comerciales internacionales.

Sin embargo el ejecutivo de la Unión Europea revisó al alza el crecimiento esperado para 2025, hasta el 1,3% frente al 0,9% de sus proyecciones anteriores de junio.

Además, la Comisión elevó ligeramente su previsión de inflación para 2026, hasta el 1,9% frente al 1,7% anterior. De este modo, la inflación se mantendría cerca del 2%, el objetivo del BCE, después del 2,1% previsto este año.