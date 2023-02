Latinex presenta al mercado los resultados del 2022 y su estrategia para este año

Grupo Latinex y sus Subsidiarias, Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) y Central Latinoamericana (Latinclear), presentaron a puestos de bolsa, participantes, reguladores, emisores, gremios y demás actores bursátiles, los resultados del mercado de capitales panameño para el 2022 y la estrategia para el 2023.

Latinex indicó que el volumen de negociación total fue de B/.6,132 MM al cierre de 2022, lo que representa un 35% por debajo de los B/.9,461 MM negociados en el 2021, año récord en el histórico de volumen para Latinex.

Este volumen negociado en el 2022 se dividió en B/.4,289 MM negociados en mercado primario, B/.1,308 MM en el mercado secundario, ambos por debajo del año anterior y las recompras por B/.535 MM que representan un incremento de 153% al compararla con 2021 (B/.211 MM), según lo presentado.

Se explicó que la disminución de los volúmenes de 2022 se relaciona por un lado con que, en 2021 y en años previos se contó con la colocación de emisiones destinadas a los mercados internacionales, las cuales no se dieron en el 2022, como fue el caso de la emisión del Aeropuerto Internacional de Tocumen que colocó B/.1,855 MM en 2021 más otras emisiones que sumaron ese año un total de B/.2,355 MM.

Por otro lado, la República de Panamá disminuyó los volúmenes de negociación en el mercado local el año pasado. A esto se debe adicionar los factores externos que se dieron como la volatilidad de los mercados de capitales, la elevada inflación a nivel mundial, incremento en las tasas de interés por los bancos centrales de países desarrollados, los cuales tienen un impacto en nuestro país, aunado a situaciones nacionales que impactaron la economía del país.

Se explicó además que, realizando el ejercicio de no contabilizar del 2018-2021 las emisiones registradas en Panamá con destino de liquidación internacional, ni las emisiones de la República para ninguno de estos años, el volumen total para emisiones corporativas reflejó un ligero incremento del 4% comparado con el 2021.

Asimismo, durante el 2022 se dieron incrementos en el volumen de negociación de los valores comerciales negociables -VCNs (+12% vs. 2021), fondos de inversión (+23% vs. 2021) y recompras (+153% vs. 2021).

En el año 2022 se listaron 37 emisiones, de las cuales 18 fueron de nuevos emisores, por lo que se cuenta con un total de 245 emisores en Latinex, de los cuales 8% están bajo la categoría internacional.