Ley de prescripción de deudas afectaría acceso a créditos, según banqueros

Dificultades para acceder a financiamientos, créditos más costosos y un posible incentivo para que algunos deudores eviten cumplir con sus compromisos, son algunas de las consecuencias que tendría la aprobación del Proyecto de Ley No. 388, que busca el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas, explicaron banqueros y economistas.

La iniciativa, que fue aprobada en tercer debate y que se encuentra a la espera del veto o sanción presidencial, continúa generando debate en distintos sectores.

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) expresó su preocupación, ya que “la iniciativa podría tener implicaciones importantes para el acceso al crédito de personas, familias y empresas en el país, más allá de cuestionamientos sobre su constitucionalidad”.

El economista Patricio Mosquera explicó que, “aunque la intención de proteger al consumidor de este proyecto es loable, el mecanismo propuesto puede generar efectos adversos importantes”. Agregó que, “de prescribir la obligación, se elimina la información del historial crediticio, se debilitan los incentivos a cumplir y se introduce un problema de riesgo moral”.

Mosquera comentó que, “el sistema financiero depende de poder distinguir entre buenos y malos pagadores. Cuando esa señal se distorsiona, el resultado suele ser más restricciones de crédito, mayores exigencias y costos más altos para todos”.

En tanto, el especialista Patricio Bosques, detalló que “realmente es una buena ley para la población, más en estos momentos en que no hay empleo. Sin embargo, para los bancos es una situación complicada, ya que ellos necesitan reforzar sus créditos; entonces, con esta nueva ley, no les van a favorecer. Por lo que considero que se deben hacer modificaciones para que esto no los afecte”.

Por su parte, Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño del Consumidor (IPADECU) dijo que “creemos que el proyecto no hace nada más que ratificar un derecho consagrado de hace décadas en el código de comercio, que prácticamente delimita y define el término de prescripción de deudas nacidas de contratos de orden financiero o bancarios”.

Fletcher añadió que “el único efecto real del contrato de proyecto de ley es facilitar, dentro de un mecanismo idóneo administrativo, el reconocimiento jurídico de ese derecho que han tenido los consumidores, lo cual es positivo”. Además, “esto no debería afectar a los bancos porque tienen suficiente personal y experiencia para cobrarles a los consumidores, con los cuales tengan relaciones comerciales o de consumo, el valor de sus préstamos antes que venza”.