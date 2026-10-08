Economía

Ley instaura nuevos beneficios para los adultos mayores

Con la nueva propuesta se crea el Fondo del Programa de Apoyo a la Microempresa, con el fin de compensar los ingresos no percibidos por los pequeños comercios. El MEF dotará recursos a dicho fondo para reconocer los descuentos

Ley instaura nuevos beneficios para los adultos mayores
Yalena Ortiz
08 de octubre de 2026

El anteproyecto de Ley 200, presentado por el diputado Javier Sucre, propone una reforma a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y tercera edad.

El documento, elaborado por una mesa técnica con empresarios, agrupaciones de jubilados y la Asamblea Nacional, aplica a panameños y extranjeros residentes de 55 años o más (mujeres) y 60 años o más (hombres).

Entre las novedades, establece que las propiedades de las asociaciones, federaciones y confederaciones de jubilados gozarán de beneficios en energía eléctrica, agua, teléfono, apartado postal, valorización, impuesto de inmuebles, e incluye el internet y televisión por cable, como asociaciones sin fines de lucro.

Adiciona la congelación del impuesto de inmuebles solo para la vivienda principal inscrita a su nombre, con reducción si baja el valor catastral, y la exoneración de la tasa de valorización cuando sea propiedad única y residencia habitual. El cobro se reactivará al transferirse a personas sin el beneficio.

El artículo 2 añade el numeral 1-A, que obliga a los comercios con precios promocionales a exhibir el precio regular y el de oferta. Si no lo hacen, el descuento de ley se aplicará sobre el precio exhibido. El valor promocional deberá incluir un 15% de descuento adicional.

En materia de cumplimiento, la Acodeco velará por el acatamiento de la ley y la multa subirá de B/.50.00 a B/.500.00 como mínimo y la máxima será B/.10,000.00, según facturación, gravedad, tamaño de la empresa y reincidencia. El 100% de lo recaudado se dividirá por partes iguales: al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados y al Programa de Beneficios Permanentes de la CSS de la Ley 438.

Otro cambio clave es que todos los descuentos serán 100% deducibles como crédito fiscal del impuesto sobre la renta y transferibles por cesión para los contribuyentes que declaren desde el 1 de enero de 2027.

Asimismo, se crea el Fondo del Programa de Apoyo a la Microempresa, el cual será administrado por un fideicomiso independiente y reglamentado por la Ampyme, el MEF y la Contraloría, con el fin de compensar los ingresos no percibidos por las microempresas al aplicar la norma. El MEF dotará recursos a dicho fondo para reconocer estos descuentos con una devolución en un plazo de 1 a 3 meses.

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100%
deducibles como crédito fiscal del impuesto sobre la renta a partir de 1 de enero de 2027.
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