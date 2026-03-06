Liderazgo femenino del sector minero recibe reconocimiento internacional

La organización regional Women in Mining Central America &amp; Caribbean (WIM CAMC) otorgó un reconocimiento internacional a estas dos profesionales panameñas, resaltando su papel en un sector históricamente dominado por hombres.Las distinciones se entregaron en Canadá durante el 'Central America &amp; The Caribbean Day'<b>,</b> organizado por WIM Centroamérica en el PDAC 2026<b>,</b> la conferencia minera más importante del mundo, que reúne a más de 25 mil participantes de distintos países. Este año, la agenda destacó la importancia de minerales críticos como el cobre para la transición energética global.<b> </b><b></b>La primera en ser reconocida fue Katherine Márquez<b>,</b> Supervisora de Construcción y Proyectos, de Cobre Panamá, quien recibió el premio Mujer de Oro 2025–2026<b>,</b> categoría que distingue a mujeres con trayectoria consolidada, liderazgo técnico, impacto sostenido y resiliencia profesional en la minería regional.Por su parte, Maru Gálvez<b>, </b>Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, fue reconocida con el premio Rising Star 2025–2026<b>,</b> que destaca a mujeres que inciden en nuevas perspectivas dentro de la minería, impulsando transformaciones estratégicas y fortaleciendo la sostenibilidad del sector.