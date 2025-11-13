LLYC nombra a Teresa Rey como nueva directora general en Panamá

La firma global de marketing y asuntos corporativos LLYC anunció el nombramiento de Teresa Rey como nueva directora general en Panamá, en reemplazo de Michelle Tuy.

Rey cuenta con más de 15 años de experiencia en América y Europa. Según la empresa, ha desarrollado “una visión integral en comunicación y marketing que combina estrategia, creatividad, influencia e innovación”. Ha ocupado roles en Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y España, país donde inició su trayectoria dentro de LLYC en la oficina de Madrid.

Su experiencia, señala la compañía, refuerza la proyección regional de la operación y responde a la apuesta por el talento interno. Además, integra el patronato de la Fundación José Antonio Llorente, donde impulsa proyectos vinculados al desarrollo sostenible.

El cambio se produce tras la salida de Michelle Tuy, a quien la firma agradeció “su compromiso y contribución al desarrollo de LLYC en Panamá durante los últimos tres años”.

David González Natal, socio y director general para la Región Norte de Latinoamérica, afirmó que “el nombramiento de Teresa refuerza nuestra apuesta por liderazgos integradores que tengan una visión transversal, sofisticada e impulsada por la Inteligencia Artificial para los grandes desafíos de nuestros clientes”.

Por su parte, Teresa Rey declaró: “Asumo con ilusión y respeto esta nueva posición, con el compromiso de contribuir al crecimiento de la operación. En un entorno acelerado e incierto, las empresas e instituciones panameñas necesitan más que nunca socios que compartan su visión empresarial, que puedan anticipar riesgos y oportunidades, y que ayuden a traducir el contexto en decisiones”.