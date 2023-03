"Lo sentimos Carlos", ironizan sindicalistas franceses en un mensaje gigante al rey británico

"Sorry Charles, see you later", reza el mensaje gigante desplegado este jueves por un centenar de sindicalistas en el norte de Francia frente a las costas inglesas, en referencia a una visita anulada del rey Carlos III de Inglaterra.

El actual soberano del Reino Unido debía iniciar en Francia su primer viaje al extranjero, pero las protestas contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron le obligaron a aplazar su visita prevista a París y Burdeos (suroeste).

A modo de ironía, los sindicalistas franceses, en su mayoría de la central CGT, acudieron al cabo Blanc-Nez (norte), donde desplegaron su mensaje "Lo sentimos Carlos, hasta luego", escrito en letras rojas sobre fondo blanco.

En segunda línea, un segundo mensaje pedía a la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, "cambiar de rumbo" con esta reforma, que está ahora en manos del Consejo Constitucional para el visto bueno final, el 14 de abril.

Macron adoptó por decreto el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, en lugar de 42, para cobrar una pensión completa, algo a lo que se oponen dos de cada tres franceses.

Carlos III y su esposa Camila mantuvieron en cambio su etapa de Alemania, a la que llegaron el miércoles.