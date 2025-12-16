$!Los 20 productos más consumidos en diciembre

La zanahoria, la papa, el apio, la remolacha, la lechuga, el pepino, el perejil, el brócoli y el tomate están entre los 20 alimentos más consumidos en diciembre, según productores y consumidores.

Los agricultores señalaron que estos rubros son ampliamente utilizados en la preparación de las cenas de Navidad y Año Nuevo. Asimismo, aseguraron que se encuentran preparados para comercializarlos a precios accesibles y que cuentan con una oferta suficiente para atender la demanda nacional.

De igual manera, explicaron que durante esta temporada también se incrementa el consumo de algunos alimentos importados, entre ellos la cebolla, la papa y el repollo, como parte de los acuerdos de competitividad en la cadena agroalimentaria.

Al respecto, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), señaló que “durante diciembre los precios de los alimentos han sido más bajos en comparación con noviembre”. Agregó que, “rubros como la lechuga, el apio y la zanahoria están en abundancia. Son muy vendidos en esta época para las cenas de fin de año, pero hay tanta producción que existe el riesgo de que se pierdan”, advirtió.

Jiménez añadió que, “aunque algunos productos como la cebolla, la papa y el repollo son importados bajo acuerdos de competitividad, la mayoría de los alimentos que se comercializan en el país son de producción nacional”.

En tanto, el productor de Tierras Altas, Chiriquí, Augusto Jiménez, explicó que “el año ha sido complicado para el sector agrícola, debido a que los precios se han mantenido deprimidos y una de las razones podría ser la falta de liquidez”. Además, “diciembre siempre representa una esperanza para mejorar los precios, pero este año no se ha reflejado”.

Por su parte, Alejandro Hidalgo, vendedor de legumbres, manifestó que “en noviembre algunos productos como la piña, el plátano y la yuca registraron precios más elevados”. No obstante, indicó que “en diciembre la mayoría de los precios han disminuido y se espera que en enero continúen bajando”.

Finalmente, Pedro Acosta, representante de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), explicó que el país opera bajo una economía abierta, regida por la libre oferta y demanda. Dijo que “el mercado es el que pone las reglas y los precios pueden variar. Además, estamos en una época de mayor gasto y circulación de dinero, lo que incrementa la demanda durante las festividades de Navidad y Año Nuevo”.