Los Santos y Herrera a paso lento

En Los Santos y Herrera, la economía se recupera lentamente. Líderes empresariales y del sector agropecuario de estas provincias esperan que durante el primer trimestre del año el ritmo de crecimiento empiece a mejorar.

Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera dijo que “en estos momentos se supone que debe ser temporada alta, sin embargo, no tenemos gran flujo de turistas. La huelga ocasionó la cancelación de reservaciones de Navidad y fin de año. No solamente por el desconocimiento sino también por temor de no poder movilizarse en Panamá”.

Para Sebastián Peralta, presidente de la Cámara de Comercio de Chitré, “esta recuperación va a ser bien difícil, hay muchas empresas que han cerrado y que han salido de cantidad de empleados. Volver a mejorar lo analizamos con dificultad”.

“La Navidad estuvo lenta en el comercio. No hay mucho circulante y lo que hay la gente lo estaba guardando para su cena. Muchos establecimientos se quedaron con mercancía de Navidad”, expresó Edwin Wolfschoon, de la Asociación de Dueños de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá (ARBYD)-Azuero.

Por su parte, Marianela Gómez, quien se dedica a la agricultura familiar en Ocú, comentó que “acá en el distrito la situación se observa que está normalizando. Durante los días de cierres en los supermercados productos como la zanahoria, lechuga y repollo no se encontraban, pero ahora sí”.