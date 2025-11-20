Lufthansa oficializa su interés por TAP Air Portugal, en proceso de privatización

Lufthansa, el primer grupo de transporte aéreo europeo, oficializó el jueves su interés en adquirir la compañía TAP Air Portugal, al presentarse como postor en el proceso de la privatización impulsado el gobierno portugués.

Con esta decisión, Lufthansa, se suma a Air France-KLM en la carrera por hacerse con la aerolínea nacional portuguesa.

La carta correspondiente “fue presentada en los plazos ante Parpública, la empresa portuguesa de participaciones del Estado”, precisó Lufthansa en un comunicado.

“Como miembro de larga data de (la alianza aérea internacional) Star Alliance y con inversiones crecientes en Portugal, el grupo Lufthansa es el mejor socio para TAP y Portugal”, declaró el presidente del directorio de Lutthansa, Carsten Spohr.

Lufthansa, que incluye las compañías Swiss, Eurowings, Brussels Airlines y Austrian Airlines, tomó recientemente el control de la italiana ITA Airways, nacida de las cenizas de Alitalia.

El gobierno portugués desea concluir en 2026 la privatización de hasta 49,9% del capital de TAP, que fue renacionalizada de urgencia en 2020 para enfrentar las consecuencias de la epidemia de covid-19.

La empresa se había beneficiado entonces de una inyección de 3.200 millones de euros de fondos públicos a cambio de un plan de restructuración.

Además de Air France-KLM y Lufthansa, IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus...) también ha expresado su interés por TAP.

Además de la adquisición inicial de una participación minoritaria, Lufthansa espera establecer una “asociación a largo plazo” con la compañía portuguesa.

Esa asociación facilitaría reforzar a Lisboa como “hub atlántico de la red Lufthansa”, e incrementar la conectividad entre Europa y otras regiones del mundo como América del Sur, África o Norteamérica, precisa el grupo alemán.