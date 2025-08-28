Mañana podría confirmarse el regreso de Chiquita a Bocas del Toro

Mañana viernes, 29 de agosto, a las 8:00 a.m., se llevará a cabo una reunión entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y directivos de la empresa bananera Chiquita Brands, en el marco de la visita oficial que el mandatario realiza en Brasil.

Durante el encuentro, se espera que se aborden los detalles de una posible reactivación de operaciones de la compañía en la provincia de Bocas del Toro, lo que podría marcar el regreso de la multinacional al país varios meses de ausencia como consecuencias de la huelga bananera.

La cita con Chiquita se da en medio de la agenda de alto nivel que cumple el jefe de Estado panameño en Brasil, la cual ha incluido reuniones con su homólogo Luiz Inácio “Lula” da Silva, la firma de memorandos de entendimiento en materia portuaria, agropecuaria y acuerdos de cooperación regional.