Marruecos entrega fertilizantes a Panamá como parte de un programa de cooperación agrícola

Panamá recibió una nueva entrega de fertilizantes donados por el Reino de Marruecos, como parte del programa de cooperación bilateral 2025-2027, durante un acto encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos Guevara Mann; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y la embajadora de Marruecos en Panamá, Bouchra Boudchiche.

Según el reporte de Cancillería, la donación forma parte de un acuerdo de asistencia técnica y material que contempla el suministro de 1,000 toneladas de fertilizantes por año durante tres años. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), los insumos serán distribuidos a 4,000 productores dedicados a la agricultura familiar y a 300 huertos escolares en distintas regiones del país.

Durante la ceremonia, Guevara Mann destacó el papel de la cooperación internacional en el fortalecimiento del sector agropecuario. “En un contexto internacional en el que la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible ocupan un lugar central en la agenda global, iniciativas como estas demuestran que la cooperación internacional sigue siendo un instrumento eficaz para responder a desafíos compartidos”, afirmó.

En el acto también se realizó la entrega simbólica de fertilizantes a productores de Panamá Oeste, entre ellos Euclides Magallón y Vicente Benítez, de Bajo Bonito de Cacao; Rufina Murillo y Gregorio Castillo, de Las Margaritas; y Miriam Torres, de la comunidad de Canaán, en Nuevo Emperador.

En representación de los beneficiarios, el productor Roberto Gómez, de la comunidad de Las Gaitas, en Capira.