Más de 119 mil motos en circulación

Más de 119,100 motocicletas circulan a nivel nacional, según datos del Registro Único Vehicular Motorizado (RUVM) de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Este parque vehicular es utilizado como medio de transporte, servicio a domicilio y en actividades recreativas, culturales y deportivas.

Paolo Rivera, vendedor en Gestion Motors, explicó que en el país estos vehículos se clasifican en diferentes categorías, entre ellas: “motos comerciales, motocicletas, scooters, motos remolque, motos triciclo y motonetas”.

Rivera indicó que “entre las marcas y modelos con mayor demanda se encuentran Suzuki GN, Yamaha Crux, SZ, R6, R3 y CF Moto, además de otros modelos de uso comercial”.

Respecto a los precios, detalló que “las motos de mensajería o comerciales tienen un costo que oscila entre B/.1,700 a B/.2,900. En tanto, los deportivos se comercializan desde B/.6,400 hasta B/.39,000, mientras que las motos scooter pueden adquirirse desde B/.1,500 hasta B/.2,200”.

Rivera comentó que “las motos de mensajería o comerciales están entre los B/.1,700 a B/.2,900; los modelos deportivos van desde los B/.6,400 hasta los B/.39,000 y las moto scooter se pueden adquirir desde los B/.1,500 hasta los B/.2,200”.

El vendedor señaló que el incremento en las ventas de motocicletas responde, “al alto costo de los combustibles”. Explicó que “los nuevos modelos vienen con un sistema de inyección electrónica (fuel injection), el cual permite un mayor rendimiento de combustible en comparación con las motos convencionales carburadas”.