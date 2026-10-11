Más de 6 mil bolsas de alimentos del IMA listas para familias afectadas por el sismo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que mantiene su personal empacando y distribuyendo más de 6,000 bolsas de alimentos secos, diseñadas para cubrir las necesidades nutricionales de primera necesidad en albergues, hospitales y zonas afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre y sus consecuentes réplicas.

En un comunicado, la entidad afirmó que estas tareas de trabajo, parte de la operación de asistencia humanitaria del Gobierno Nacional, se centran en sus sedes regionales de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

La ayuda, que se entrega en una modalidad combinada de dos bolsas por kit, incluyendo el abastecimiento de arroz y una variada selección de granos, enlatados y productos de la canasta básica, contempla el siguiente desglose detallado de insumos:

Contenido del combo de alimentos:

10 libras de arroz

1 botella de aceite

2 latas de atún

1 lata de jamonilla

2 latas de sardina

2 paquetes de coditos

2 paquetes de espagueti

2 latas de lentejas

2 latas de pork and beans

2 latas de frijoles

2 latas de chili chiricano

2 paquetes de crema de maíz

2 paquetes de azúcar2 paquetes de sal