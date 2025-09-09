Meduca inicia pago de prima de antigüedad a exservidores públicos de 2014

El Ministerio de Educación (Meduca) dio inicio al pago de la prima de antigüedad a ocho exservidores públicos que finalizaron sus labores en 2014, con un desembolso total de B/. 21,376.63, conforme a lo establecido en la Ley 241 de 2021 para el sector público.

La viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes, señaló que la administración está cumpliendo con este derecho de los exfuncionarios. “Estamos cumpliendo con el derecho que tienen los exfuncionarios de recibir el pago de la prima de antigüedad, proceso que se realiza con transparencia y el respeto que cada uno merece”, indicó.

Néstor Aguirre, excolaborador, expresó su satisfacción por el proceso: “En realidad me sorprendieron cuando me llamaron, no esperaba que fuese tan rápido y preciso”. Mientras que Nickysha González añadió: “Jamás había pensado que me iban a llamar tan pronto; en menos de un mes fui notificada. Estoy muy agradecida por su atención”.

En esta primera fase, el Meduca cumplió con el pago tras analizar las solicitudes presentadas a través del sitio web oficial www.meduca.gob.pa, proceso que inició el 26 de junio de 2025. Los interesados deben llenar el formulario, descargar el formato de nota de solicitud de pago de prima de antigüedad, completar la información, adjuntar una copia de su cédula vigente y enviar la solicitud al correo electrónico [email protected]. También pueden presentar la solicitud de manera presencial en la Dirección Regional donde prestaron su servicio.

En el caso de exservidores públicos fallecidos en 2014, los familiares podrán continuar el proceso presentando cédula del fallecido, certificado de defunción, cédula del solicitante y certificado de nacimiento o matrimonio, según corresponda.

El Meduca exhorta a los servidores públicos que desean retirarse del sistema educativo a hacerlo con al menos 15 días de anticipación, para garantizar que los trámites se realicen sin contratiempos.