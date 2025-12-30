MEF: Lotería Fiscal repartió B/.330 mil en premios en 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la Lotería Fiscal, en sus tres sorteos realizados durante el año 2025, repartió 330 mil balboas entre 75 contribuyentes ganadores, quienes depositaron sus sobres con facturas en los sorteos de agosto, octubre y diciembre. Para el año 2026, el sorteo se realizará en el mes de febrero.

En un comunicado la entidad explicó que el tercer sorteo de la Lotería Fiscal se efectuó en el centro comercial Los Andes Mall. Esta iniciativa busca premiar a los contribuyentes que solicitan su factura fiscal al momento de realizar una compra o adquirir un servicio, demostrando así el cumplimiento de su obligación de contribuir con el pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), en los casos en que corresponda, y fomentando, además, la correcta entrega de la factura por parte del comerciante.

Ana Silvia Velásquez, asesora de la DGI, detalló que el impacto de la Lotería Fiscal ha sido importante para las recaudaciones del Tesoro Nacional durante este año. En relación con el ITBMS, este impuesto aportó al fisco 80 millones de balboas en agosto pasado, cifra que se incrementó a 90 millones de balboas en noviembre, quedando pendiente sumar el mes de diciembre, por lo que la perspectiva de crecimiento es positiva.

Camilo Valdés, director general de Ingresos; Ana Silvia Velásquez, asesora de la Dirección General de Ingresos (DGI); personal de la Junta de Control de Juegos (JCJ) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); especialistas en facturación de la DGI, encargados de revisar las facturas; así como la Notaría Pública, medios de comunicación social y el público presente, dieron fe del acto, el cual también fue transmitido a través de las redes sociales de Instagram @mefpma y @dgipma, además del canal de YouTube del MEF, MEFPanama.