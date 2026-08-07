MiBus presenta la primera ruta operada 100 % con buses eléctricos en Panamá

La empresa Transporte Masivo de Panamá - MiBus presentó oficialmente la Ruta Verde C982 Casco Antiguo – Zona Paga 5 de Mayo, la primera línea operada exclusivamente con buses 100 % eléctricos a nivel nacional.

El proyecto beneficia de manera directa a más de 1700 usuarios diarios que se desplazan entre el Casco Antiguo y el centro de la ciudad, informó la empresa en un comunicado oficial.

“La electrificación de esta ruta, ahora operando como la Ruta Verde, representa el inicio de la transformación hacia un transporte público de cero emisiones en Panamá. Con la recepción y puesta en marcha de estos nuevos buses, modernizamos un recorrido ya establecido, fortaleciendo el servicio con innovación, eficiencia y un impacto ambiental positivo para todos nuestros usuarios”, destacó Carlos Sánchez Fábrega, gerente general de MiBus.

La estrategia es resultado de una cooperación interinstitucional en la cual la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) ejecutó la adquisición y entrega de los cinco buses eléctricos, mientras MiBus lideró el desarrollo de la infraestructura de recarga, la adecuación logística y la puesta en marcha. Como parte del lanzamiento, se ajustó el punto de inicio de la ruta C982 a la Zona Paga 5 de Mayo, Puerta 15, en lugar de la parada frente a la policlínica, para optimizar tiempos de viaje y ofrecer una infraestructura más cómoda y segura.

La nueva flota está compuesta por buses de 9 metros con autonomía superior a 200 kilómetros por recarga y capacidad para 60 pasajeros. Incluyen entrada baja, rampa abatible, zonas para sillas de ruedas, botones en Braille, siete cámaras de vigilancia, sistema ADAS, WiFi y cabina segregada para el operador. Para respaldar la operación, MiBus construyó una estación de carga con 500 kVA de potencia y dos cargadores de 120 kW que permiten cargar cuatro buses en simultáneo.