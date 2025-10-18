MICI anuncia próxima instalación de Mesa Técnica con Chiquita Panamá

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que, tras el refrendo del Memorando de Entendimiento por parte del Contralor General de la República Anel Flores, se dará próximamente la instalación de la Mesa Técnica que dará seguimiento a los compromisos establecidos entre el Estado panameño, la entidad, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), y la empresa Chiquita Panamá LLC.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que con este avance se inicia formalmente un proceso histórico de recuperación. “Con la próxima instalación de la Mesa Técnica iniciamos una nueva etapa para la industria bananera en Bocas del Toro. Esta alianza está orientada a lograr resultados puntuales: empleo digno, producción sostenible y bienestar de las comunidades”.

En un comunicado, la entidad reveló que la Mesa Técnica, de carácter paritario, estará integrada por representantes del MICI, el MIDA y Chiquita Panamá LLC. Entre sus responsabilidades se incluyen la coordinación de la reincorporación de trabajadores, la supervisión de procesos de permisos y licencias, y la elaboración de informes de seguimiento sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Durante el primer año, las reuniones se realizarán mensualmente y, posteriormente, de forma trimestral.

Asimismo, la entidad recordó que el memorándum, firmado el pasado 29 de agosto de 2025, establece un marco de cooperación entre el Estado y Chiquita Panamá LLC para la reanudación y expansión de las operaciones bananeras en Bocas del Toro. Además, prioriza la contratación de trabajadores residentes en la provincia, con el objetivo de reactivar la economía local y fortalecer la integración social en las comunidades.

El MICI detalló que la primera fase del plan contempla la reincorporación de tres mil trabajadores en labores de limpieza y recuperación agrícola durante los primeros 45 días posteriores a la firma y en la segunda fase, prevista para febrero de 2026, se sumarán dos mil trabajadores adicionales en actividades de cosecha y empaque, consolidando así la recuperación progresiva de las fincas y el fortalecimiento de la cadena productiva.

El Gobierno, a través del MICI y el MIDA, garantizará la seguridad jurídica, el acompañamiento institucional y la coordinación interinstitucional necesaria para asegurar el éxito del proceso. Por su parte, Chiquita Panamá LLC reafirmó su compromiso con la reactivación responsable de las operaciones, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y el diálogo permanente con las comunidades y autoridades locales, explicó la entidad.

Finalmente, el Memorando de Entendimiento tendrá una vigencia inicial de 24 meses, prorrogables, durante los cuales se monitoreará la ejecución de los compromisos, la expansión operativa y la implementación de protocolos de sostenibilidad y seguridad laboral.