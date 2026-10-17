MICI confirma que la instalación de relaves de Cobre Panamá se mantiene estable tras el sismo

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informa sobre las acciones de supervisión técnica que adelantan en las instalaciones y pasivos mineros de las provincias afectadas por el sismo del 9 de octubre, con prioridad en la seguridad de las comunidades y en la protección del ambiente.

Cobre Panamá (Donoso). Personal del MICI realizó el 13 de octubre una inspección técnica en Cobre Panamá, con énfasis en la Instalación de Manejo de Relave y en el área de mina. Durante la visita se examinaron los informes de estabilidad, los registros de monitoreo y las medidas de respuesta implementadas. La información técnica presentada reportó condiciones de estabilidad en la Instalación de Manejo de Relave, sin desplazamientos ni fugas en las tuberías inspeccionadas.

La operación se mantiene bajo el Plan de Gestión Segura, con equipos técnicos que brindan mantenimiento y atención de manera permanente. No hay ningún riesgo.

Antigua mina de Remance (Veraguas). El sismo provocó una reducción de tierra en la antigua mina de Remance, en el distrito de San Francisco -abandonada desde el año 1999. El personal técnico del MICl realizó una inspección el próximo lunes 19 de octubre y, entretanto, mantiene el monitoreo del área. Se trata de una mina subterránea abandonada.

El análisis de la calidad del agua y la atención a las comunidades se realizan en coordinación con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. La prioridad es garantizar agua segura a los residentes mientras se cuentan con los resultados de laboratorio.

El MICI dará a conocer los resultados de sus supervisiónes conforme avancen las verificaciones técnicas y actuará con base en información verificable.