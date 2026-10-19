MICI confirma que la instalación de relaves de Cobre Panamá se mantiene estable tras el sismo

ML | Tras el sismo del 9 de octubre, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) desplegó inspecciones técnicas en las zonas afectadas para evaluar las instalaciones mineras y velar por la seguridad de la población.

“El Ministerio de Comercio e Industrias informa sobre las acciones de supervisión técnica que adelanta en las instalaciones y pasivos mineros [...], con prioridad en la seguridad de las comunidades y en la protección del ambiente”, destacó la institución.

En Cobre Panamá (Donoso), la inspección técnica del 13 de octubre confirmó que la Instalación de Manejo de Relave se mantiene estable, sin fugas ni desplazamientos, bajo un Plan de Gestión Segura que descarta cualquier riesgo.

Por otro lado, en la antigua mina de Remance (Veraguas), inactiva desde 1999, el sismo provocó un deslizamiento de tierra. El MICI inspeccionará el área este lunes 19 de octubre y analiza la calidad del agua junto a MiAmbiente y el MINSA para asegurar el suministro a las comunidades locales.