MIDA analiza propuestas para regular el uso de drones agropecuarios en Panamá

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizó una mesa técnica con productores, pilotos y representantes del sector agrícola para recibir propuestas y observaciones sobre la aplicación de la Ley 557, que establece incentivos y obligaciones regulatorias para el uso de drones agropecuarios en Panamá.

La institución informó que la reunión contó con la participación de representantes de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (FEPAGRAP), la Oficina del Sistema de Información Geoespacial Agropecuaria (OSIGA) y Asesoría Legal del MIDA.

Durante el encuentro, los participantes intercambiaron inquietudes y criterios técnicos y jurídicos relacionados con la normativa, promulgada en Gaceta Oficial el 14 de octubre de 2026, con el propósito de contribuir a su adecuada aplicación y atender las necesidades de los sectores involucrados.

La reunión fue coordinada por la Unidad de Normas y Regulaciones de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, bajo el liderazgo del doctor Emmeris Quintero, quien destacó la importancia del diálogo y la coordinación entre las autoridades, los productores y los pilotos para avanzar en la implementación de la ley.