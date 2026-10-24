MIDA analiza propuestas para regular el uso de drones agropecuarios en Panamá

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizó una mesa técnica con productores, pilotos y representantes del sector agrícola para recibir propuestas y observaciones sobre la aplicación de la Ley 557, que establece incentivos y obligaciones regulatorias para el uso de drones agropecuarios en Panamá.La institución informó que la reunión contó con la participación de representantes de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (FEPAGRAP), la Oficina del Sistema de Información Geoespacial Agropecuaria (OSIGA) y Asesoría Legal del MIDA.Durante el encuentro, los participantes intercambiaron inquietudes y criterios técnicos y jurídicos relacionados con la normativa, promulgada en Gaceta Oficial el 14 de octubre de 2026, con el propósito de contribuir a su adecuada aplicación y atender las necesidades de los sectores involucrados.La reunión fue coordinada por la Unidad de Normas y Regulaciones de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, bajo el liderazgo del doctor Emmeris Quintero, quien destacó la importancia del diálogo y la coordinación entre las autoridades, los productores y los pilotos para avanzar en la implementación de la ley.