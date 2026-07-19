MIDA evalúa proyecto para fortalecer la producción nacional de carne de pollo

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que se realizó una reunión entre el director regional de la entidad en Veraguas, Ricardo Botacio, y directivos de la empresa Aviagen, quienes manifestaron su interés en impulsar el desarrollo del sector avícola en Panamá.

De acuerdo a un comunicado el objetivo central del encuentro fue evaluar las posibilidades de un proyecto orientado a fortalecer la producción nacional de carne de pollo, garantizar el abastecimiento del producto y mejorar la competitividad de la industria avícola mediante la incorporación de genética de última generación.

Asimismo, el MIDA destacó que, durante la reunión, Botacio reiteró el compromiso de la entidad agropecuaria de respaldar iniciativas que contribuyan a la modernización de la cadena avícola y fortalezcan la seguridad alimentaria del país.

En el análisis de la propuesta también participaron técnicos de la Dirección Nacional de Ganadería y de Salud Animal del MIDA, quienes trabajan en la evaluación de la viabilidad técnica del proyecto, como parte del proceso para determinar su posible implementación.