MIDA fortalece la inseminación artificial en Chiriquí con jornada dirigida a pequeños ganaderos

Pequeños ganaderos de la provincia de Chiriquí participaron en una jornada de actualización dirigida a los integrantes de los “núcleos de inseminación artificial”, con el objetivo de reforzar conocimientos y mejorar la productividad, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El doctor Emanuel Rodríguez, de la Dirección Nacional de Ganadería, entidad encargada de ejecutar el programa, señaló que la actividad tuvo como objetivo reforzar conocimientos técnicos y garantizar que los productores cumplan con los protocolos establecidos, con miras a mejorar la productividad de sus hatos.

El MIDA indicó que durante la jornada también se realizó la dotación de nitrógeno líquido en los recipientes utilizados para conservar las pajillas con material genético semen de sementales de alta calidad destinadas a la reproducción bovina. Esta entrega benefició a núcleos ubicados en los distritos de Barú, Boquerón, Bugaba, David, Dolega, San Lorenzo y Renacimiento.

En tanto el director regional del MIDA en Chiriquí, Jeyson Ortega, manifestó que esta iniciativa responde a una estrategia impulsada por el ministro Roberto Linares, orientada a optimizar la ejecución de los programas ganaderos. Según indicó, el propósito es lograr un mayor rendimiento del hato, mejorar el seguimiento técnico y evaluar de manera efectiva los resultados.

Ortega subrayó que la inseminación artificial representa una herramienta clave para el mejoramiento genético del ganado, siendo más eficiente que la monta natural. No obstante, enfatizó que su éxito depende de una adecuada coordinación entre los productores y el personal técnico en las fincas.

Actualmente, en la provincia de Chiriquí, los técnicos de la coordinación regional de ganadería trabajan con un total de 13 núcleos de inseminación artificial, consolidando este programa como una alternativa viable para fortalecer la producción pecuaria en el sector.