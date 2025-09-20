Ministerio de Seguridad: Se han pagado $2 millones de prima de antigüedad a exfuncionarios

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) informó este sábado, 20 de septiembre, que ha alcanzado la cifra de más de $2 millones en pagos de prima de antigüedad a exfuncionarios de los estamentos de seguridad.

Según el desglose oficial proporcionado por la entidad, se han efectuado pagos a un total de 305 exfuncionarios, alcanzando una cifra exacta de $2,020,150.60.

Además, el ministerio reveló que tiene listos para su entrega 294 cheques, que suman un total de $572,800.27. Estos documentos ya pueden ser retirados por sus respectivos beneficiarios.

El Minseg también ha comunicado que el proceso continúa, con 2,167 pagos adicionales en trámite. Estos pagos pendientes acumulan un valor total de $8,350,119.86, para la liquidación de las obligaciones restantes.