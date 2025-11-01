MITRADEL informa sobre remuneración por trabajar en fiestas patrias

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) informó que todos los trabajadores que laboren los días 3, 5, 10 y 28 de noviembre tendrán derecho a recibir un recargo adicional del 150% sobre el salario correspondiente a su jornada ordinaria de trabajo.

El MITRADEL explicó que este pago adicional se fundamenta en que dichas fechas están declaradas como días de fiesta o duelo nacional y, por tanto, son de descanso obligatorio, según lo establecido en el artículo 49 del Código de Trabajo.

Asimismo, señalaron que la normativa laboral dispone que todo trabajador que preste servicios durante los días feriados tendrá derecho a un día de descanso compensatorio dentro de la misma semana, garantizando así el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas por ley.