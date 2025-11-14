Economía

Moody’s mantiene el grado de inversión a Panamá en Baa3

Empresarios y economistas afirmaron que, tras meses de riesgo, el pronunciamiento de la calificadora confirma que las medidas fiscales y la mejoras recientes del sistema de pensiones fueron bien recibidas por los mercados internacionales

Amalia Quintero
Redacción
14 de noviembre de 2025

La agencia internacional Moody’s Ratings reafirmó la calificación crediticia de Panamá de Grado de Inversión en Baa3, manteniendo la perspectiva negativa, así lo informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“La decisión reconoce los avances logrados en materia fiscal, la gestión responsable del sistema de pensiones y la reducción de riesgos legales asociados al cierre del proyecto minero Cobre Panamá”, señaló el MEF.

En este sentido, economistas y empresarios advirtieron que el país aún no está fuera de peligro. Señalaron que se mantiene el grado de inversión, pero en el último escalón. Afirmaron que, en los próximos seis meses, será necesario redoblar los esfuerzos para revertirla a estable y consolidar la posición.

En tanto, el gobierno panameño valoró la decisión como una señal de confianza en la dirección económica del país. Durante 2025 se logró reducir el déficit fiscal desde 7.4% del PIB en 2024 a un rango estimado entre 4.0% y 4.5%, gracias a medidas de ajuste y eficiencia del gasto que fortalecieron las finanzas públicas. Moody’s destacó estos esfuerzos, junto con la reforma estructural del sistema de pensiones aprobada en marzo, que garantiza su sostenibilidad a largo plazo, y los acuerdos alcanzados para resolver contingencias legales que reducían la credibilidad fiscal.

La agencia también resaltó que Panamá mantiene una economía sólida, diversificada y con proyecciones de crecimiento entre 3.5% y 4% anual en los próximos años. El régimen de dolarización continúa siendo una fortaleza, al reducir la exposición a choques externos y apoyar la estabilidad macroeconómica. Además, la gestión prudente de la deuda pública ha permitido mantener el nivel de endeudamiento alrededor del 65% del PIB en 2025, en un entorno global de mayores tasas de interés.

“Este Rating Action confirma que Panamá conserva su condición de país de grado de inversión. Refleja la confianza en nuestras instituciones, la solidez de nuestra economía y el compromiso del Gobierno con un manejo fiscal responsable y transparente”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

“Mantener el grado de inversión en este contexto refuerza la credibilidad financiera del país y preserva el acceso a financiamiento en condiciones competitivas”.

“Mantener el grado de inversión es positivo, especialmente en un mundo volátil y considerando las acciones tomadas en el país en los últimos 12 meses”.

“Es una noticia esperanzadora. Sin embargo, seguimos en la cuerda floja y en la mira de las calificadoras de riesgo, por lo que debemos seguir mejorando y reducir el déficit fiscal”.

“Es una noticia positiva que se mantenga el grado de inversión, porque es un reconocimiento de los esfuerzos que se han estado haciendo en materia de disciplina fiscal”.

