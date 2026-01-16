MOP: Doce puentes vehiculares de San Miguelito y Panamá serán rehabilitados

Un total de 12 puentes vehiculares serán rehabilitados en los distritos de Panamá y San Miguelito, luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicara al consorcio Puentes Modulares, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings, el proyecto para el mantenimiento de estas infraestructuras.

La iniciativa contempla una inversión de B/. 11,5 millones y abarca 11 puentes tipo Mabey, los cuales forman parte de un plan orientado a mejorar la seguridad vial.

De acuerdo con la entidad, los puentes elevados incluidos son: el de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ), el de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), el de Vía España (Cincuentenario y El Balboa), el de Paraíso en San Miguelito, el de Villa Lucre, el de Brisas del Golf 2, el de Los Pueblos, también el de San Antonio, Las Acacias, el de la Asamblea Nacional, el de avenida Balboa y calle 3 de Noviembre, y el de la avenida Martín Sosa y Transístmica.

El proyecto contempla diversas labores estructurales, entre ellas el reforzamiento de bases, sustitución de piezas metálicas, aplicación de pintura anticorrosiva, reparación de accesorios, instalación de drenajes, señalización y colocación de barandas. Además, una vez concluidas las obras, se implementará un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que se extenderá por tres años.

En ese sentido, el MOP explicó que “el consorcio Puentes Modulares cumplió con todos los requisitos del pliego de cargos y se destacó en la evaluación al obtener el puntaje más alto, siguiendo los criterios técnicos y administrativos establecidos para el proceso”.

La institución resaltó que estas obras son esperadas desde hace décadas por miles de conductores de la capital, ya que muchas de las estructuras no habían recibido mantenimientos estructurales en aproximadamente 25 años. Asimismo, resaltó que su rehabilitación resulta de suma importancia, considerando el alto y constante flujo vehicular en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Según el MOP la licitación para la rehabilitación de los puentes tipo Mabey se llevará a cabo con total transparencia.