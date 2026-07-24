Mulino anuncia ley de incentivos turísticos para impulsar la inversión

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que presentará una ley de incentivos turísticos, para dinamizar la inversión privada.

Mulino aseguró que será “una ley seria, no de partidas millonarias discrecionales para apoyar a particulares”. Afirmó que será “una normativa concreta, con incentivos que no hipotequen el futuro de los panameños, sino que activen la inversión privada sin las trabas burocráticas o las presiones de proveedores”.

El mandatario aclaró que son oportunidades fiscales para quienes realicen grandes inversiones en zonas con falta de oferta o zonas aún no desarrolladas. La inversión será del bolsillo privado, que es el que debe generar riqueza para disminuir la pobreza en el país.

Las declaraciones del gobernante se dieron durante la inauguración del renovado Estadio Armando Dely Valdés, en la provincia de Colón.

En su intervención, el gobernante también se refirió a la recuperación de los empleos y los beneficios del programa Panamá Pa’ Ti que impulsa su gobierno. Dijo que después de 12 años, se recuperó el empleo privado, dejando atrás el nombramiento público para maquillar datos de desempleo. “Llegamos a una cifra histórica de empleo formal: 852 mil empleados formales. Pero esa no es una meta, sino un punto de partida. Vamos a generar más trabajo, atraer más inversiones con una economía fortalecida y también pensando en el futuro”, sostuvo Mulino.

El presidente destacó que, desde el primero de julio, el programa Panama Pa’ Ti es el norte de la gestión gubernamental para generar empleos, simplificar la vida de las personas, bajar los costos de la canasta básica y llevar agua a más hogares panameños.