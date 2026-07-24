Economía

Mulino anuncia ley de incentivos turísticos para impulsar la inversión

Durante su gira en Colón, el mandatario José Raúl Mulino, también destacó el repunte histórico que ha tenido el país en la generación de empleo privado, lo que será impulsado con mayor fuerza a través del programa Panamá Pa’ Ti

Mulino anuncia ley de incentivos turísticos para impulsar la inversión
Mulino anuncia ley de incentivos turísticos para impulsar la inversión
ML | Jubilados en un restaurante.
Mulino anuncia ley de incentivos turísticos para impulsar la inversión
ML | Una tienda del IMA.
Mulino anuncia ley de incentivos turísticos para impulsar la inversión
Mulino anuncia ley de incentivos turísticos para impulsar la inversión
PCCP | Vista de la isla.
Redacción Metro Libre
24 de julio de 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que presentará una ley de incentivos turísticos, para dinamizar la inversión privada.

Mulino aseguró que será “una ley seria, no de partidas millonarias discrecionales para apoyar a particulares”. Afirmó que será “una normativa concreta, con incentivos que no hipotequen el futuro de los panameños, sino que activen la inversión privada sin las trabas burocráticas o las presiones de proveedores”.

El mandatario aclaró que son oportunidades fiscales para quienes realicen grandes inversiones en zonas con falta de oferta o zonas aún no desarrolladas. La inversión será del bolsillo privado, que es el que debe generar riqueza para disminuir la pobreza en el país.

Las declaraciones del gobernante se dieron durante la inauguración del renovado Estadio Armando Dely Valdés, en la provincia de Colón.

En su intervención, el gobernante también se refirió a la recuperación de los empleos y los beneficios del programa Panamá Pa’ Ti que impulsa su gobierno. Dijo que después de 12 años, se recuperó el empleo privado, dejando atrás el nombramiento público para maquillar datos de desempleo. “Llegamos a una cifra histórica de empleo formal: 852 mil empleados formales. Pero esa no es una meta, sino un punto de partida. Vamos a generar más trabajo, atraer más inversiones con una economía fortalecida y también pensando en el futuro”, sostuvo Mulino.

El presidente destacó que, desde el primero de julio, el programa Panama Pa’ Ti es el norte de la gestión gubernamental para generar empleos, simplificar la vida de las personas, bajar los costos de la canasta básica y llevar agua a más hogares panameños.

Pide respetar descuento a jubilados

ml | El presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un llamado a los establecimientos a cumplir con la ley 6 de 1987, que otorga un descuento a los jubilados y pensionados. Dijo que “el Descuento a jubilados no es broma y hay que respetarlo”. Añadió que “he dado instrucción a la ACODECO para vigilar el cumplimiento a los jubilados para que donde no se cumpla se proceda a una sanción. Esa ley que es de todos los panameños se debe respetar a nivel nacional”.

Abrirán más tiendas del IMA

ml | El mandatario José Raúl Mulino reiteró su respaldo a las “Tiendas del Pueblo” del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y anunció la apertura de nuevos establecimientos como parte de la estrategia para reducir el costo de los alimentos. Además, afirmó que el gobierno espera alcanzar acuerdos con supermercados para contribuir a la reducción del costo de la canasta básica, especialmente ante las dificultades económicas que enfrentan muchas familias panameñas.

“Exitosa” operación de puertos

ml | El mandatario panameño, José Raúl Mulino, destacó el éxito con que se manejó la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, garantizando cientos de puestos de trabajo. “Cerrar los puertos, dejarlos vacíos, con miles de trabajadores en la calle, y peor aún, interrumpir la cadena de suministro internacional que se vale de estos dos puertos para el comercio del mundo no era la opción correcta”, dijo al referirse a los contratos de concesión transitorios para la operación de las terminales portuarias.

Licitación de Margarita en marcha

ml | “Colón será parte fundamental con la licitación del puerto de Margarita, un espacio abandonado que puede generar miles de empleos”, dijo el presidente, José Raúl Mulino. Anteriormente, el gobernante ha mencionado que esta licitación internacional se realizará a finales de este año. Por otra parte, También aseguró que otra inversión que se hará en la provincia es “la ampliación de Zona Libre de Colón (ZLC), que iniciamos este año”.

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