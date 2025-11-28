Mulino resalta el rescate económico de Panamá durante celebración en Boquete

El presidente de la República, José Raúl Mulino, lideró los actos cívicos en Boquete, Chiriquí, conmemorando los 204 años de la Independencia de Panamá de España.

Acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino, y una comitiva de ministros y autoridades, el mandatario utilizó su mensaje en el Palacio Municipal José Domingo Candanedo para agradecer el esfuerzo nacional y trazar una hoja de ruta para el resurgimiento económico del país.

El pabellón nacional fue entregado al ministro Juan Carlos Orillac, quien fungió como abanderado oficial de la fecha, en una ceremonia que sirvió también para rememorar los hechos históricos fundacionales de la nación.

En un emotivo discurso, Mulino extendió su gratitud a diversos sectores de la sociedad, desde los trabajadores, artistas y fuerzas de seguridad, hasta los profesionales de la salud, maestros, estudiantes y, especialmente, los campesinos e indígenas que impulsan la producción nacional.

El presidente rindió homenaje a la ciudadanía “por hacer patria todos los días, con su esfuerzo, dedicación y con un amor incondicional al país”. Posteriormente, hizo un llamado a la unidad, al hacer un repaso de los sucesos históricos que condujeron a la independencia, enfatizando que estos escribieron la historia de una patria soberana e independiente.

El eje central del mensaje presidencial se enfocó en la recuperación de la política exterior y la confianza internacional. El jefe de Estado detalló las acciones emprendidas por su administración, incluyendo el avance en la interconexión eléctrica, la integración con bloques como el Mercosur y la Alianza Centroamericana, y el fortalecimiento de lazos diplomáticos con la Unión Europea, Japón y Corea del Sur.

Destacó el buen momento en las relaciones con Estados Unidos, tras superar “divergencias pasadas”, asegurando que su visión en el escenario global busca devolverle a Panamá “el respeto internacional, la confianza de los inversores, y la apertura del país para que más personas de negocios y turistas vengan aquí”.

Mulino defendió sus decisiones, calificándolas de “duras, pero necesarias y con sentido patrio”, como el control migratorio y la implementación de políticas para atraer inversión y turistas.

El mandatario fue especialmente crítico con las administraciones anteriores, al señalar la necesidad urgente de reactivar obras públicas paralizadas y ordenar las finanzas nacionales.

Asimismo, el presidente lamentó que la situación de abandono de infraestructuras vitales como hospitales, potabilizadoras, escuelas y caminos “roza la traición a la patria”, sentenciando: “Soy una persona que tiene defectos, pero nunca voy a atentar contra la patria que amo”.

Al abordar la situación económica, el mandatario utilizó una metáfora aeronáutica para describir la dificultad del proceso de recuperación. Reconoció que si bien “Todos queríamos estar volando... con muchísimo esfuerzo estamos carreteando para poder despegar”, enfatizó que este es el camino correcto, advirtiendo contra la tentación del “juega vivo populista, que nos ha llevado al borde del abismo”. Insistió en la importancia de establecer bases sólidas y ordenadas para el futuro fiscal del país.

Finalmente, el mandatario proyectó un panorama optimista, señalando que los datos macroeconómicos ya son favorables y sientan las bases para el movimiento de la rueda económica. Aseguró que las mejoras se traducirán en beneficios palpables en la microeconomía, impactando a consumidores, negocios y, fundamentalmente, en la “generación de nuevas oportunidades”.

Tras el mensaje presidencial y la participación del alcalde de Boquete, Eduardo Rodríguez, se inició el desfile cívico por la Avenida Central, donde más de 60 delegaciones escolares e institucionales marcharon para cerrar con honor las celebraciones del “Mes de la Patria”.