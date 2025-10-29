Mulino sanciona Ley del Presupuesto 2026

La Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de B/.34,901 millones, fue sancionada por el presidente, José Raúl Mulino.

El documento contempla un fuerte programa de inversiones de B/.11,188 millones.

El mandatario destacó que la distribución presupuestaria responde a un enfoque social que prioriza las necesidades de la población y garantiza la prestación de servicios esenciales, al tiempo que impulsa la productividad y la sostenibilidad fiscal del Estado.

“Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños. Cada balboa invertido busca generar oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones del país”, subrayó el mandatario durante el acto de sanción.

En materia de Salud, el presupuesto asignado fue de B/.10,049 millones, de los cuales la suma de B/.1,838 millones corresponden al Ministerio de Salud y B/ 8,211 millones, a la Caja de Seguro Social.

Para el sector de Educación, lo presupuesto fue de B/.5,690 millones, de los cuales B/.3,639.5 millones corresponden al Ministerio de Educación; además, B/.830.5 millones a Universidades e Institutos Especializados y B/.1,219 millones a otros sectores que contribuyen a la educación.

De igual forma, al sector del Agro, el presupuesto para la vigencia fiscal 2026 fue de B/.279.6 millones, mientras que en Obras Públicas lo asignado fue de B/.715 millones y el monto de B/.985 millones, a Seguridad.

El Presupuesto General del Estado 2026 mantiene un enfoque de responsabilidad fiscal, proyectando una reducción del déficit del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en 2026, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Asimismo, este presupuesto refleja eficiencia en el uso de los recursos públicos, transparencia en su distribución e impulsa un crecimiento económico inclusivo.