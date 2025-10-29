Economía

Mulino sanciona Ley del Presupuesto 2026

Redacción Web
29 de octubre de 2025

La Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de B/.34,901 millones, fue sancionada por el presidente, José Raúl Mulino.

El documento contempla un fuerte programa de inversiones de B/.11,188 millones.

El mandatario destacó que la distribución presupuestaria responde a un enfoque social que prioriza las necesidades de la población y garantiza la prestación de servicios esenciales, al tiempo que impulsa la productividad y la sostenibilidad fiscal del Estado.

“Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños. Cada balboa invertido busca generar oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones del país”, subrayó el mandatario durante el acto de sanción.

En materia de Salud, el presupuesto asignado fue de B/.10,049 millones, de los cuales la suma de B/.1,838 millones corresponden al Ministerio de Salud y B/ 8,211 millones, a la Caja de Seguro Social.

Para el sector de Educación, lo presupuesto fue de B/.5,690 millones, de los cuales B/.3,639.5 millones corresponden al Ministerio de Educación; además, B/.830.5 millones a Universidades e Institutos Especializados y B/.1,219 millones a otros sectores que contribuyen a la educación.

De igual forma, al sector del Agro, el presupuesto para la vigencia fiscal 2026 fue de B/.279.6 millones, mientras que en Obras Públicas lo asignado fue de B/.715 millones y el monto de B/.985 millones, a Seguridad.

El Presupuesto General del Estado 2026 mantiene un enfoque de responsabilidad fiscal, proyectando una reducción del déficit del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en 2026, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Asimismo, este presupuesto refleja eficiencia en el uso de los recursos públicos, transparencia en su distribución e impulsa un crecimiento económico inclusivo.

