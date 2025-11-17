Naviferias 2025 iniciarán el 2 de diciembre

El próximo 2 de diciembre se iniciarán las Naviferias en varios puntos del territorio nacional. El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que esta fecha será del 2 al 5 de diciembre en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá (Chepo).

La Caja Navideña incluirá 10 libras de arroz, sal, azúcar, una lata de guandú y un jamón picnic con hueso a un costo de $15.00. El IMA anunció que ampliará su cobertura, pasando de 89 a 123 Naviferias en 2025, y pide a la población que, para realizar sus compras, lleve efectivo, cédula y su bolsa reutilizable.

El resto del calendario, ubicaciones y demás información relevante de las Naviferias serán anunciados oportunamente en los canales oficiales de redes sociales del IMA.