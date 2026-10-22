$!Negocios en cuatro provincias inician su recuperación

Más de 400 negocios ubicados en Los Santos, Coclé, Herrera y Veraguas, afectados por el sismo del pasado 9 de octubre, avanzan en su proceso de recuperación con la reestructuración de su actividad económica, operación con personal reducido y reparaciones en su infraestructura.

Para respaldar este proceso se han puesto a disposición B/.310 millones mediante dos programas orientados al financiamiento empresarial, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo con la entidad, el Programa de Sostenibilidad cuenta con una asignación de B/.160 millones, de los cuales B/.100 millones tienen disponibilidad inmediata. Estos recursos permitirán a las empresas impactadas acceder a financiamiento para cubrir capital de trabajo, gastos operativos y otras inversiones necesarias para avanzar en su recuperación.

Mientras tanto, el Programa del Fondo de Garantías de Panamá dispone de B/.150 millones y tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito a aquellos clientes que requieren financiamiento, pero no cuentan con garantías suficientes para obtenerlo.

Asimismo, la entidad detalló que “el Banco Nacional de Panamá será quien canalizará estos recursos a través de instituciones financieras con experiencia en el financiamiento de mipymes, y serán las encargadas de hacer llegar los fondos a los negocios beneficiados.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), unas 401 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), ubicadas en Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, resultaron afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

En este sentido, Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, afirmó que “los emprendedores de las provincias afectadas por el sismo están intentando recuperarse principalmente mediante la reapertura gradual de sus negocios, el regreso de clientes y la reactivación del turismo y el comercio local”.

López agregó que “restaurantes y alojamientos han comenzado a operar nuevamente, aunque algunos todavía realizan reparaciones y enfrentan cancelaciones”. Además, planteó la necesidad de establecer acciones que permitan acelerar la recuperación de las zonas impactadas y agregó que “necesitamos un plan de recuperación económica territorial que combine financiamiento para los negocios, rehabilitación de infraestructura, asistencia técnica y una estrategia inmediata de promoción turística”.

Por su parte, Ángelo Solanilla, miembro de la Cámara de Turismo de Veraguas, aseguró que “esperamos que los recursos lleguen y que se facilite el financiamiento necesario para que los negocios puedan levantarse, retomar sus operaciones y seguir generando empleos”.