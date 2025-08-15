Economía

Nestlé comprará la leche a los productores nacionales, anunció Mulino

Nestlé comprará la leche a los productores nacionales, anunció Mulino
ML | El presidente José Raúl Mulino se encuentra de gira en Puerto Armuelles.
Redacción Web
15 de agosto de 2025

Este viernes, 15 de agosto, el presidente José Raúl Mulino anunció que la empresa Nestlé comprará la leche grado C, a los productores locales.

La semana pasada la compañía informó de la suspensión de la compra de leche a 320 productores de las provincias de Azuero y Chiriquí.

“La Nestlé va a comprar la leche, el ministro Julio Moltó está desde temprano reunido con ellos, y me avisó que ellos harán lo propio para comprar la leche”, manifestó el mandatario.

Mulino expresó que, “no les agradezco, pero le reconozco a la Nestlé este esfuerzo”.

Tags:
productores
|
Leche
|
Nestlé
|
mulino
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR