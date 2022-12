“No podemos seguir en un jueguito”, declaró Cortizo sobre la discusión del contrato con Minera Panamá

El presidente Laurentino Cortizo se refirió sobre el caso Minera Panamá y destacó que si las minas en Panamá están produciendo y generando ganancias, el país también debe percibir estos dividendos. Además, detalló que el Órgano Ejecutivo no está dispuesto a seguir en “un jueguito” con los negociadores de Minera Panamá.

“Si a la mina le va bien a nosotros nos tiene que ir bien. No puede ser que a la mina le vaya bien y nosotros recibamos poco. No ha sido capricho, nosotros hemos presentado por escrito las propuestas de cómo hemos llegado a los B/.375 millones al año, e inclusive ellos por escrito consideraron razonable los B/.375 millones, pero no podemos seguir en un jueguito donde llegamos a un acuerdo y después mandan otra propuesta”, declaró el presidente ante periodistas.

“En ese jueguito ya no podemos seguir”, recalcó.

Con respecto al cierre de operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá comentó sentirse tranquilo “la decisión que se ha tomado es importante. Es una decisión en beneficio del país. Siempre nosotros fuimos muy claros desde que se llegó a un acuerdo, que fue en enero del 2022. Del acuerdo, producto de las negociaciones de ambas partes, tanto de Panamá como la mina, el siguiente paso era redactar un contrato”.

“Sin embargo, producto de innumerables cambios por parte de los representantes de la mina no se llegó a ese acuerdo el 14 de diciembre y es por eso que se han tomado medidas, tanto del Ministerio de Comercio, de Trabajo y de Ambiente para el proceso de suspender operaciones en la mina”, agregó.

También argumentó que esta decisión “nos deja a nosotros como país opciones importantes, que no excluyen a Minera Panamá, siempre y cuando se cumpla con lo que ellos mismos por escrito, en la nota del 17 de enero, se comprometen a un aporte”.