Noem afirma que acuerdo ‘Escudo de las Américas’ generará prosperidad económica

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en una reunión final de la Cumbre de Jefes de Estado convocada por el presidente Donald Trump que permitió la firma del acuerdo multilateral “Escudo de las Américas”, hoy en la ciudad de Miami.

La reunión estuvo encabezada por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y Kristi Noem, coodinadora especial del programa designada por Trump, quien manifestó en el encuentro que esta iniciativa generará prosperidad económica para los países participantes, según un informe oficial de la Presidencia.

Noem dijo que el acuerdo está basado en preservar de forma contundente la libertad, la democracia y la seguridad en el continente americano.

Indicó que ello abrirá nuevas oportunidades de negocios e inversiones, inlcuyendo en el sector tecnológico.

El acuerdo “Escudo de las Américas” está respaldado por Estados Unidos, Panamá, Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Honduras, Bolivia, República Dominicana, Guyana, Costa Rica, Trinidad y Tobago y Chile.