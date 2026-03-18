Nueva Asociación de Bebidas Fermentadas

ML | Empresas dedicadas ala elaboración y comercialización de bebidas fermentadas y destiladas, anunciaron ayer la conformación de la Asociación Empresarial de Bebidas Fermentadas y Destiladas de Panamá (AEB Panamá).

En un comunicado explicaron que esta es “una plataforma de coordinación sectorial que busca articular una voz unificada, propositiva y consistente que contribuya a lograr un entorno regulatorio moderno, equilibrado y sostenible, basado en evidencia técnica y buenas prácticas internacionales, que habiliten el crecimiento de la industria a largo plazo y eleve su rol como motor económico del país”.

Este ecosistema genera más de 16 mil empleos directos e indirectos, y en términos económicos, por cada dólar invertido en el sector se generan $1.60 adicionales en la economía nacional, fortaleciendo proveedores locales y dinamizando múltiples emprendimientos. En Panamá, esta cadena de valor incluye una base de proveedores donde el 56% corresponde a microempresas, reflejando el alcance e impacto positivo del sector en el tejido productivo del país.