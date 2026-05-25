Economía

Nuria Molina, creadora de abanicos que fusionan el arte español y el panameño

@Nuriamolina_abanicos es una emprendedora que fundó una empresa artesanal única en la que crea abanicos con pinturas en acrílico, siendo su producto estrella las piezas decoradas con creaciones que recrean bordados para polleras

Nuria Molina, creadora de abanicos que fusionan el arte español y el panameño
ML | Abanico pintado que emula los bordados de la pollera.
Nuria Molina, creadora de abanicos que fusionan el arte español y el panameño
ml | Nuria Molina.
Nuria Molina, creadora de abanicos que fusionan el arte español y el panameño
ml | Abanico con diseño de polleras.
Nuria Molina, creadora de abanicos que fusionan el arte español y el panameño
ml | Trabajo en flores sobre denim.
Yalena Ortiz
25 de mayo de 2026

Nuria Molina, de 56 años, es la fundadora de “Nuria Molina Abanicos”, un emprendimiento artesanal que surgió gracias a su interés de darle un detalle especial a una amiga que dejaba Panamá. “Le quise hacer un regalo de despedida que le recordase a Panamá cuando lo usara. A partir de ahí ya no paré de pintar abanicos; me encanta”, comenta la creadora.

El hermoso trabajo intenta emular el bordado de las polleras, en acrílico, sobre la tela de los abanicos. “No tengo grandes objetivos. Los pinto a mano y no pinto dos iguales, por lo que no aspiro a vender en grandes cantidades. Mi mayor encargo ha sido para regalar a las invitadas de una boda. La verdad es que es más un hobby remunerado que un trabajo”, esclareció la artesana.

De origen español, Molina explica que tiene 13 años de vivir en Panamá y ha logrado combinar en sus piezas el arte de dos grandes naciones. “Creo que sin querer he unido algo de mis raíces españolas: el abanico, con lo que me ha aportado Panamá; la felicidad. Traigo mis abanicos de un fabricante de Valencia en España y los vendo todos al mismo precio: B/.40.00”.

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emprendimiento
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Panamá
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